Арт-объект упал на курганской набережной

Пользователи соцсетей рассказали, что на набережной Кургана упал один из арт-объектов. Об этом написало ИА Ura.ru.

По словам горожан, упала металлическая фигура мужчины со шляпой, которая установлена возле Кировского моста. Местные жители пытались поднять ее, однако она оказалась тяжелой. Курганцы предположили, что вандалы сломали объект.

«В кратчайшие сроки арт-объект будет установлен на прежнем месте», — заверили в городской администрации.

Правоохранители проводят проверку.