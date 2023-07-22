Происшествия 22 июля 2023, 20:39 Арсенал оружия нашли у захватившего дом в Подмосковье мужчины Росгвардия: захватчик коттеджа в Истре имел при себе автоматическое оружие и гранаты РИА «Новости»

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У захватившего дом в коттеджном поселке городского округа Истра мужчины нашли арсенал оружия. Об этом пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале.

«В арсенале злоумышленника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси», — указали в заявлении.

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Также отмечается, что в ходе штурма бойцы спецназа действовали максимально осторожно при обследовании коттеджа, общая площадь которого составляет более двух тысяч квадратных метров.

Сотрудники Росгвардии использовали в ходе спецоперации квадрокоптеры. После ликвидации захватчика осмотр дома проводят саперы ОМОН «Русич», и уже после этого в здание запустят следователей и экспертов.

Злоумышленник захватил выставленный на продажу дом в Истре в субботу, 22 июля. Бойцы СОБР использовали газ для штурма дома. В итоге захватившего дом вооруженного мужчину ликвидировали в ходе силового задержания.