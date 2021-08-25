Армянский депутат попал в больницу после драки в парламенте

Депутат Гегам Назарян из Армении попал в больницу после драки в парламенте. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По данным сайта «Аргументы и факты», за один день случилось сразу две драки. В первый раз потасовка произошла во время выступления, в котором подверглась критике работа бывших министров обороны страны.

Второй раз драка произошла из-за нелестных отзывов о новой работе кабмина. В результате Назарян попал в больницу с травмой глаза.