25 августа 2021, 18:20
Армянский депутат попал в больницу после драки в парламенте
Депутат Гегам Назарян из Армении попал в больницу после драки в парламенте. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По данным сайта «Аргументы и факты», за один день случилось сразу две драки. В первый раз потасовка произошла во время выступления, в котором подверглась критике работа бывших министров обороны страны.
Второй раз драка произошла из-за нелестных отзывов о новой работе кабмина. В результате Назарян попал в больницу с травмой глаза.