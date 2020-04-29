29 апреля 2020, 22:45
Армейская авиация борется с пожарами в Забайкалье. Кадры с воздуха
Восточный военный округ опубликовал кадры, на которых вертолеты армейской авиации борются с природными пожарами в Забайкалье.
В 2020 году в регионе уже потушили более 500 пожаров, рассказал ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По состоянию на 27 апреля природные пожары захватили в три раза больше территорий, чем в прошлом году за этот же период.
Видео: пресс-служба Минобороны России
В Дальневосточном федеральном округе назвали ситуацию критической. Глава МЧС Евгений Зиничев уточнил, что основной причиной пожаров становятся неконтролируемые палы травы. Горят не только леса, но и степи. В Забайкалье еще два дня назад горело 20 тысяч гектаров.