Архитектор погиб от упавшего обломка фасада в Нью-Йорке

Трагедия произошла недалеко от Таймс-сквер накануне. 60-летняя женщина шла по 49-й улице, когда на нее упал обломок здания. Тишман получила черепно-мозговую травму и скончалась до приезда медиков.

Компания, которая ремонтировала здание, была оштрафована в апреле за состояние фасада, небезопасное для граждан. Управляющая компания должна была установить вокруг здания строительные леса, так как на фасаде были обнаружены трещины. Но почему-то не сделала этого.

«Мы опечалены этой трагедией, и наши сердца обращены к семье погибшей», — заявили владельцы здания.

Эрика Тишман была вице-президентом компании по управлению архитектурными проектами на Манхэттене.