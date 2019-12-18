18 декабря 2019, 13:52
Архитектор погиб от упавшего обломка фасада в Нью-Йорке
Архитектор Эрика Тишман погибла в Нью-Йорке. На нее упал обломок фасада 17-этажного здания, сообщил сайт газеты «Известия» со ссылкой на телеканал Fox News.
Трагедия произошла недалеко от Таймс-сквер накануне. 60-летняя женщина шла по 49-й улице, когда на нее упал обломок здания. Тишман получила черепно-мозговую травму и скончалась до приезда медиков.
Компания, которая ремонтировала здание, была оштрафована в апреле за состояние фасада, небезопасное для граждан. Управляющая компания должна была установить вокруг здания строительные леса, так как на фасаде были обнаружены трещины. Но почему-то не сделала этого.
«Мы опечалены этой трагедией, и наши сердца обращены к семье погибшей», — заявили владельцы здания.
Эрика Тишман была вице-президентом компании по управлению архитектурными проектами на Манхэттене.