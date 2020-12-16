Арестована владелица дома престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек

Абзелиловский районный суд Башкирии избрал меру пресечения руководителю пансионата, где погибли 11 пожилых пациентов. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Женщина до 15 февраля проведет в СИЗО, пока будет идти предварительное следствие. Адвокат обвиняемой просил отправить ее под домашний арест.

«Ходатайство следователя мотивировано тем, что обвиняемая, являясь владельцем бревенчатого двухэтажного дома, используемого ею в качестве дома престарелых, оказывала услуги, не отвечающие требованием безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», — рассказали в пресс-службе.

Частный дом престарелых сгорел в ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино. В подаре погибли 11 человек. По версии следствия, обвиняемая с начала 2018 года оказывала услуги по присмотру, проживанию и уходу на дому за пожилыми постояльцами. В сгоревшем доме отсутствовала система противопожарной безопасности и эвакуационный выход. Кроме того, эксперты обнаружили нарушения при эксплуатации обогревательных электроприборов.