Арестован полицейский, избивший афроамериканку в Майами

О данном происшествии стало известно в результате того, что друг потерпевшей заснял происходившее на видео и позднее выложил его в социальных сетях. Инцидент произошел 14 января нынешнего года.

Отмечается, что афроамериканка Сафия Сэтчел поссорилась с менеджером одного из стрип-клубов, так как он не захотел возвращать ей деньги за заказанные блюда. Она бросила купюры в лицо официанту и ушла. Он обратился в полицию.

Женщина села в свою машину, рядом с ней находился ее друг. К автомобилю подошел полицейский и попросил ее выйти. Она отказалась, сославшись на то, что не обута. Тогда Джорди Янес Мартел влез в окно автомобиля, вытащил женщину на улицу и, прижав коленом ее шею, дважды ударил электрическим шокером. Затем он арестовал афроамериканку за применение насилия к полицейскому и сопротивлению полиции с применением силы, однако впоследствии данные заявления были сняты.

После того, как видео задержания было опубликовано в Сети, полицейского арестовали и обвинили в даче ложных сведений в отчетах, связанных с его действиями в отношении афроамериканки.