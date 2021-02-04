Второго за неделю экс-премьера арестовали в Киргизии

Следствие считает, что Жумалиев незаконно получил лицензию на право ведения образовательной деятельности. Являясь депутатом, он одновременно был фактическим владельцем Международного медицинского университета в Киргизии. Оказывал давление и использовал полиическое влияние для продвижения законопроектов в образовательной сфере.

Мединституту сначала не хотели выдавать лицензию — от профильной комиссии поступил отказ из-за несоответствия требованиям законодательства. Жумалиев надавил на руководство министерства образования и науки, после чего решение изменили в пользу вуза.

Сотрудники ГКНБ также выявили факты незаконного обогащения и легализации преступных доходов. Они полагают, что бывший премьер уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере. Это же касается аффилированных с ним лиц и хозяйствующих субъектов.

В спецслужбе подчеркнули, что установили около 78 объектов недвижимости и различных компаний, принадлежащих Жумалиеву, его родственникам и аффилированным лицам. В их число вошли торговые центры, образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, металлургический комбинат и телерадиокомпания. Их вывели в частную собственность через приватизацию.

С 1996 по 1998 годы Жумалиев занимал пост премьер-министра Киргизии, а с 2015 года стал депутатом парламента страны от фракции «Бир Бол».

Другого экс-премьера Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева арестовали 28 января, тоже заподозрив в коррупции и незаконном обогащении. Киргизский кабмин он возглавил в 2018 году, а летом 2020-го заявил об отставке.