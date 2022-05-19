Арест замкомандира украинского нацбата попал на видео

В распоряжении «360» оказались кадры задержания и доставки в здание суда заместителя командира подразделения нацбатальона «Айдар»* в Лисичанске Дениса Мурыги. На ролике видно, как Мурыгу выводят из подъезда сотрудники ФСБ.

Также в кадр попали машина полиции, на которой мужчину доставили в суд, и его вывод в наручниках.

Суд Ростова-на-Дону арестовал Дениса Мурыгу на два месяца по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. По версии правоохранителей, мужчина подорвал мост в Луганской Народной Республике — погибли часовые Народной милиции ЛНР. Сам Мурыга во время допроса уточнил, что это случилось в марте 2015 года. Приказ «айдаровцам»* отдал командир роты огневой поддержки Игорь Радченко.

Мурыгу поймали при попытке скрыться в России под видом беженца. Силовики установили его личность. Мужчину задержали в апреле.

* «Айдар» — запрещенное в РФ националистическое украинское военное формирование.