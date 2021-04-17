Аппарат УЗИ за миллион рублей украли у врача в московском метро

Портативный аппарат УЗИ GE Logiq E стоимостью более миллиона рублей похитили у 58-летнего врача Александра Бекетова. в метро Москвы. По словам потерпевшего, технику похитил молодой массажист, у которого он проходил курс реабилитации после инсульта, пишет kp.ru.

Врач рассказал, что осенью прошлого года посещал клинику рядом со станцией метро «Динамо». Один раз он взял с собой дорогостоящий аппарат. Обратно к метро Александр шел вместе с массажистом.

«На станции он выхватил у меня аппарат из рук и сбежал», — посетовал доктор.

Бекетов сразу обратился в полицию и предоставил правоохранителям информацию о похитителе.