Апокалиптический огненный смерч прошел по Калифорнии. Видео

Появилось видео со смертоносным огненным смерчем, который прошел по Калифорнии. Его вызвали лесные пожары.

Огромный огненный торнадо, сжигающий и плавящий все на своем пути, попал на видео. Необычное природное явление зафиксировали в Калифорнии, где сейчас идет борьба с сильнейшими лесными пожарами.

Температура в таком торнадо может достигать тысячи градусов по Цельсию и больше. Все объекты на пути смерча сгорают и плавятся.

В США лесные пожары унесли жизни уже 28 человек. Больше всего погибших в Калифорнии — там огонь погубил 19 человек. Сейчас на территории Штатов продолжается не менее ста возгораний. Они заняли рекордную площадь 1,9 миллиона гектаров. Кроме Калифорнии пострадали сильнее остальных Орегон и Вашингтон. В ближайшее время Калифорнию посетит президент США Дональд Трамп.

Смерч появился недавно еще на одном видео — из Крыма. Правда, там он был над водой и без огня, сообщает портал «Утро.ру». Природное явление не повлекло за собой разрушений или жертв. Смерч сняли на видео туристы в Евпатории. Диаметр воронки составил несколько десятков метров.