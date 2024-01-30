Происшествия 30 января 2024, 20:00 «Апокалипсис сегодня». Пользователи пожаловались на невозможность открыть российские сайты Пользователи начали жаловаться на невозможность открыть российские сайты Unsplash

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Сбой в доменной зоне RU произошел вечером 30 января. Информация о невозможности открыть российские сайты появилась, в частности, на сайте downradar.ru.

«Не отдается ru зона через публичный DNS Googl’a и CloudFlare», — поделился один из пользователей.

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«Апокалипсис сегодня? Ничего не работает», — заметил автор другого комментария.

Сложности возникли и с работой банковских приложений.

«Не получается оплатить товар! Не загружается платежная страница банка! Пишет на английском „Ошибка“!» — пожаловались участники обсуждения.

Несмотря на большое количество обращений на этом сайте, стоит отметить, что с проблемой столкнулись не все. Некоторые подписчики «360» также сообщали о сложностях с тем, чтобы открыть сайт, у других все работало нормально.