30 января 2024, 20:00
«Апокалипсис сегодня». Пользователи пожаловались на невозможность открыть российские сайты
Пользователи начали жаловаться на невозможность открыть российские сайты
Сбой в доменной зоне RU произошел вечером 30 января. Информация о невозможности открыть российские сайты появилась, в частности, на сайте downradar.ru.
«Не отдается ru зона через публичный DNS Googl’a и CloudFlare», — поделился один из пользователей.
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«Апокалипсис сегодня? Ничего не работает», — заметил автор другого комментария.
Сложности возникли и с работой банковских приложений.
«Не получается оплатить товар! Не загружается платежная страница банка! Пишет на английском „Ошибка“!» — пожаловались участники обсуждения.
Несмотря на большое количество обращений на этом сайте, стоит отметить, что с проблемой столкнулись не все. Некоторые подписчики «360» также сообщали о сложностях с тем, чтобы открыть сайт, у других все работало нормально.
Интернет
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