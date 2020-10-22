Антимасочник ранил из травмата пассажира в Великом Новгороде

Инцидент произошел утром 21 октября. По данным полиции, мужчина зашел в автобус, но отказался надеть маску по требованию кондуктора. Один из пассажиров сделал ему замечание и попросил выйти из автобуса. Человек без маски несколько раз ударил попутчика по лицу, а затем выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.

Медики оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

Стрелявшего, 36-летнего местного жителя, задержали. Против него возбуждено дело о хулиганстве. В Великом Новгороде действует запрет на проезд в общественном транспорте без маски.

Ранее мэр Екатеринбурга разрешил жителям самим высаживать пассажиров без масок из общественного транспорта. До этого в городе неизвестный устроил скандал в автобусе, отказавшись надеть маску по требованию кондуктора.