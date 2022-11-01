«Аниматор налила прямо с ложки в ладони». В Уфе шестилетний ребенок получил ожоги рук жидким азотом | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 19:05 «Аниматор налила прямо с ложки в ладони». В Уфе шестилетний ребенок получил ожоги рук жидким азотом Мама пострадавшего мальчика: аниматор прямо с жидким азотом положила ему попкорн в руки

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В Уфе шестилетний ребенок обжег обе руки во время шоу с жидким азотом на дне рождения. Мама пострадавшего мальчика Розалина рассказала «360», что после случившегося сына пришлось везти в травмпункт.

Аниматор раздавала попкорн из кастрюли с азотом ложкой

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Она сообщила, что на праздник в студию «Акварель» их пригласили соседи. Для детей работала аниматор, которая запланировала химическое шоу с жидким азотом.

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«Аниматор в кастрюлю положила сначала попкорн, а потом залила его жидким азотом. И начала раздавать из кастрюли ложкой. Она в ладошки ему положила, и он сразу дискомфорт [начал испытывать]. Ну сразу видно, что дискомфорт — начал чесать руку. Потом начал кричать, потому что у него болеть сильнее начало, похоже, и мы пошли с ним вместе руки помыть, но это не помогло», — сказала Розалина.

Когда ее муж пришел с прогулки с третьим ребенком, он отправился с сыном в травмпункт. Там специалисты сделали мальчику перевязку и установили ожог на двух ладонях. По словам мамы пострадавшего, травмы потихоньку заживают. Они ежедневно обрабатывают их мазью и делают перевязки.

Ожоги получила еще одна девочка

Розалина подчеркнула, что ожоги получил не только ее ребенок. Мама еще одной девочки на следующий день сообщила, что ее дочь немного обожгла руки. При этом аниматор считает, что виноваты дети.

«Аниматор сказала: «Он долго держал, наверно, из-за этого ожог получил». Но я думаю, что она налила прям с ложки в ладошки. Мне кажется, она прям с жидким азотом положила, потому что не у всех детей это было. Там у еще одной девочки похожее было. На следующий день мне мама ее позвонила, сказала: «У нас тоже ожог есть небольшой». Но они никуда не обращались», — добавила Розалина.

Она с мужем уже наняла юриста, чтобы разобраться в ситуации. К делу подключились прокуратура и Следственный комитет.