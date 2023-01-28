Происшествия 28 января 2023, 00:31 Англосаксы руками режима Зеленского создадут новую экологическую проблему — Рогов Член ВГА Рогов: уровень воды в Днепре понижается, региону грозит экологическая катастрофа РИА «Новости»

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Уровень воды в Днепре в районе города Запорожье продолжает падать, он опустился до катастрофически низких отметок, заявил в Telegram-канале председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, эта ситуация создается англосаксами руками режима президента Украины Владимира Зеленского.

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«Англосаксы руками режима Зеленского создают еще одну экологическую катастрофу», — написал Рогов.

Обмеление Днепра связали с планами ВСУ форсировать реку. Уменьшение стока воды в реке произошло из-за действий киевского режима, который отдал распоряжение плавно перекрывать гидротехнические затворы на нескольких ГЭС, считает Рогов.

В соцсетях распространилось видео с массовой гибелью рыбы в Днепре. Обмелевшая река промерзла почти до дна, и рыба оказалась в ледяной ловушке. Украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что это «Киев сбрасывает воду Запорожской и Каховской ГЭС», украинские СМИ обвинили во всем «путинскую армию».