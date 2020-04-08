Англичанка потеряла память после кровотечения из носа

Девушка собиралась на работу. Неожиданно у нее пошла кровь из носа. Остановить ее она не могла около 20 минут. После того, как кровотечение прекратилось, Софи не могла вспомнить, как ее зовут.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи поставили диагноз «функциональное неврологическое расстройство», сообщил сайт «Дни.ру». Девушка забыла, как ходить. Сейчас она передвигается на инвалидной коляске.