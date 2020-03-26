В Петродворцовом районе Петербурга горят три ангара. Ему присвоен второй ранг сложности.

Как сообщает «Интерфакс», возгорание произошло на территории бывшего авторемонтного завода в поселке Мартышкино.

В бою с огнем задествовано 104 пожарных и 24 единицы техники.

Ранее в Магнитогорске произошел пожар в пятиэтажном доме. Огнем было охвачено сразу шесть квартир. Всему виной — взрыв газа на втором этаже. Огонь потушили через несколько часов, общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Все несущие конструкции уцелели. Есть погибшие.