26 марта 2020, 22:27
Ангары загорелись в Петербурге. Площадь — 1600 кв. м.
В Петродворцовом районе Петербурга горят три ангара. Ему присвоен второй ранг сложности.
Как сообщает «Интерфакс», возгорание произошло на территории бывшего авторемонтного завода в поселке Мартышкино.
В бою с огнем задествовано 104 пожарных и 24 единицы техники.
Ранее в Магнитогорске произошел пожар в пятиэтажном доме. Огнем было охвачено сразу шесть квартир. Всему виной — взрыв газа на втором этаже. Огонь потушили через несколько часов, общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Все несущие конструкции уцелели. Есть погибшие.