Ангары на 2000 кв. м сгорели в Свердловской области

Крупный пожар вспыхнул на территории предприятия по производству молока и мяса в селе Новопышменское Свердловской области. Огонь горел на площади две тысячи квадратных метров. Пожарные уже потушили пламя.

Сообщение о возгорании в здании ангара ООО «Новопышминское» спасатели получили в 01:46 27 декабря (23:46 26 декабря по Москве).

«В 06:12 (04:12 по Москве) пожарным удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров, огнем повреждены два ангара с оборудованием по производству молочной продукции», — приводит РИА «Новости» текст сообщения МЧС РФ.

Была угроза распространения огня на деревянное здание коровника, которое располагается неподалеку от сгоревших ангаров. Из-за этого из него эвакуировали 320 голов скота. На месте ЧП развернули оперативный штаб.

Пожар тушили 35 человек личного состава и 12 единиц техники. Информации о точной причине происшествия пока нет. Эксперты испытательной пожарной лаборатории сейчас изучают все обстоятельства инцидента.