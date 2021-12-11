Ангарские пожарные реанимировали после пожара двух кошек

Иркутские пожарные спасли при пожаре в многоквартирном доме в Ангарске двух кошек. Потерявших сознание животных реанимировали при помощи дыхательных аппаратов.

В квартире проживали еще две кошки, их успели забрать к себе соседи. Об этом сообщили в МЧС.

Квартира загорелась на пятом этаже в одном из многоквартирных домов Ангарска. Во время пожара хозяйки не было, она в этот момент вышла погулять с собакой.

Соседка снизу Ольга Долобко рассказала, что они с мужем услышали крики о помощи, выбежали в подъезд и увидели, что лестничные площадки в дыму. Супруг Ольги бросился в горящую квартиру и вытащил двух кошек. Их на время приютила Ольга.

Когда пожарные ликвидировали пожар, они обнаружили на полу двух кошек без признаков жизни.

«При помощи дыхательных аппаратов кошкам подавался воздух под давлением, а пожарные проводили непрямой массаж сердца. Через несколько минут животные задышали, а еще через некоторое время пришли в себя», — рассказали в МЧС.

Хозяйка кошек немедленно отвезла животных в ветеринарную клинику.