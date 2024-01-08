Происшествия 08 января 2024, 02:03 Ангар загорелся в Санкт-Петербурге

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Крупный пожар начался в Невском районе Санкт-Петербурга. Его площадь — четыре тысячи квадратных метров. На место прибыли пожарные. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В Невском районе горит ангар. Сведений о пострадавших не поступало», — уточнили в ведомстве.

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Тушением огня занимаются 22 специалиста и пять единиц техники. Сейчас проводится наращивание сил и средств.

В конце декабря в Красносельском районе Санкт-Петербурга загорелся строительный магазин «Леруа Мерлен». Персонал магазина эвакуировали еще до приезда спасателей. Пожару присвоили первый ранг сложности. В тушении участвовали 28 человека и шесть единиц техники.

До этого ангар со стройматериалами загорелся в Невском районе Санкт-Петербурга. Площадь горения составила 450 квадратных метров. Возгорание тушили 27 человек и шесть единиц техники