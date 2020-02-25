Ангар загорелся в Раменском районе

В деревне Нижнее Мячково Раменского района загорелся ангар. По предварительной информации, огонь распространился на 900 квадратных метров. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он сообщил, что возгорание произошло на открытой площади — вспыхнули поддоны. Причина пожара пока не известна.

Потушить огонь еще не удалось. Источник отметил, что пламя может перекинуться на два ангара и бочку с бензином, которые находятся недалеко он очага возгорания.