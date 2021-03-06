Ангар загорелся в Пензе на площади 3,5 тысячи кв. метров

Крупный пожар вспыхнул в одном из ангаров в Пензе. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. Сейчас пожар локализован.

По данным управления МЧС по Пензенской области, инцидент произошел в ночь на субботу, 6 марта, примерно в 01:27. Загорелся ангар из сендвич-панелей на улице 40 лет Октября. По предварительным данным, пострадавших при происшествии нет.

Фото: МЧС России

В ангаре находилась полимерная продукция.

Сейчас пожарным удалось локализовать возгорание. На месте происшествия работают 48 человек личного состава и 12 единиц техники.

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