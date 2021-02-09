Ангар загорелся в Москве. Видео

Во вторник утром в Южном Бутово загорелся ангар. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Пожар произошел на Синельниковской улице в районе Южное Бутово. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Сейчас пожар ликвидирован. Известно, что никто не пострадал.

В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия. На них видно, как от ангара почти ничего не осталось, конструкция разрушилась и все сгорело. Вероятно, пожар был крупный. Рядом стоят машины спасателей. Причина возгорания пока неизвестна.

Также сегодня утром в Москве загорелась квартира, расположенная на улице Новгородская, дом 35, корпус 1. В результате один человек погиб, пятерых удалось эвакуировать. Сейчас пожар ликвидирован. Причину случившегося будут выяснять специалисты. В каком состоянии находятся спасенные, пока неизвестно.