03 января 2024, 12:46
Ангар загорелся в Луховицах на 1800 «квадратах»
МЧС: в Луховицах локализовали пожар в ангаре на 1800 квадратных метрах
В Луховицах загорелся ангар. Пламя охватило площадь в 1800 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. Работы по ликвидации огня показали на видео.
«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар», — отметили в публикации.
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К тушению, по данным ведомства, привлекли восемь единиц техники и 27 спасателей. О пострадавших не сообщалось. Данные о причинах возгорания в МЧС не приводили.
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