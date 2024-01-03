Происшествия 03 января 2024, 12:46 Ангар загорелся в Луховицах на 1800 «квадратах» МЧС: в Луховицах локализовали пожар в ангаре на 1800 квадратных метрах

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В Луховицах загорелся ангар. Пламя охватило площадь в 1800 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. Работы по ликвидации огня показали на видео.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар», — отметили в публикации.

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К тушению, по данным ведомства, привлекли восемь единиц техники и 27 спасателей. О пострадавших не сообщалось. Данные о причинах возгорания в МЧС не приводили.