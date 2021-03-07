Ангар загорелся на северо-западе Москвы

Огонь загорелся в находящемся на реконструкции ангаре на улице Зорге в Москве. Информации о площади пожара пока нет. Об этом сообщили в МЧС столицы.

«Возгорание в ангаре, находящемся на реконструкции, в одном из отсеков. Что находится внутри и площадь возгорания пока уточняется», — рассказали в ведомстве.

Источник сообщил «360», что внутри здания происходят электрические дуги. Есть угроза перехода огня, который разгорается все сильнее, на соседние постройки. Более подробной информации о ЧП пока нет.