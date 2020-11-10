Ангар загорелся на севере Москвы

Крупный пожар начался в ангаре на Дубининской улице на севере Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, внутри слышны хлопки, а огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Видео с места событий появилось в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, что языки пламени поднимаются в небо. Все это сопровождает густой и черный дым.

По последним данным, крыша ангара обрушилась.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС, ангар находится по адресу: улица Дубининская, дом 79. Сообщение на пульт дежурного поступило в 16:53.

Прибывшие на место подразделения установили, что горение открытого типа. Но причины возгорания и площадь распространения огня в ведомстве не уточнили.