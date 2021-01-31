Ангар загорелся на «Каширском дворе» в Москве

Утром в воскресенье на рынке «Каширский двор» загорелся ангар. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на 33 километре. Площадь пожара составила 100 квадратных метра. На месте работают сотрудники МЧС. Причина произошедшего пока неизвестна, ее будут выяснять специалисты. Сейчас горение локализовано.

Накануне вечером хлопок газа произошел в одном из ресторанов дизайн-завода Flacon в Москве. В результате два человека пострадали, им оказали медицинскую помощь. Пожар после хлопка не начался — здание продолжило работать в штатном режиме, посетителей эвакуировать не стали.