Происшествия 03 сентября 2023, 12:48 Ангар загорелся на 800 «квадратах» в Санкт-Петербурге МЧС показало тушение пожара в ангаре в Красногвардейском районе Петербурга

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Огонь успел охватить 800 квадратных метров площади, сообщили в пресс-службе МЧС России. Видео и фото с места ЧП опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В региональном главке МЧС уточнили, что информация о пожаре поступила в 10:59. Ангар, где произошло возгорание, расположен по адресу: Пискаревский проспект, 119.

«В ангаре размером 80 на 10 метров происходит горение по всей площади. В 11:18 ранг пожара повышен до № 2», — добавили в ведомстве.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте продолжают работать 60 спасателей и 12 единиц техники.

Здание принадлежит ООО «Автолизинг», уточнил РБК.

Днем ранее, 2 сентября, в Петербурге тушили крупный пожар в производственном здании в Металлострое. Там горело двухэтажное здание высотой 12 метров. Место ЧП окутали густые клубы черного дыма.