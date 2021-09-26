26 сентября 2021, 18:12
Ангар вспыхнул по всей площади в Подольске
Пожар произошел в промышленном ангаре в Подольске. Помещение загорелось по всей площади. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Собеседник уточнил, что возгорание произошло по адресу: Подольск, деревня Большое Толбино, улица Промышленная, дом 3к2. Пламя охватило все здание, в результате обрушилась кровля.
Информации о причинах пожара и пострадавших пока нет.
В МЧС подтвердили, что по указанному адресу загорелся ангар.
«Ангар металлический размером 72 на 12 метров горит по всей площади, угрозы распространения нет», — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что в 18:06 пламя удалось локализовать на площади 864 «квадрата». К тушению огня привлекли 74 человека, 22 единицы техники, а также 28 человек и семь единиц техники от МЧС.