Происшествия 24 декабря 2023, 21:15 Ангар со стройматериалами загорелся в Петербурге МЧС: пожар площадью 450 квадратных метров вспыхнул в Петербурге

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Мощный пожар вспыхнул в Невском районе Санкт-Петербурга. Загорелся ангар с о стройматериалами, сообщила пресс-служба МЧС России в YouTube-канале.

Возгорание произошло в ангаре на Складской улице. Площадь горения достигла 450 квадратных метров.

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Суда по кадрам с места ЧП, густой дым заволок улицу. Сообщение о пожаре поступило 24 декабря в 18:42. Данных о пострадавших нет.

На месте пожара работали 27 человек и шесть единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Петербургу, в связи с пожаром специалисты отобрали пробы атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. Их направили в лабораторию.

Ранее огнеборцы почти два часа тушили возгорание произошло в доме в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Пламя охватило здание по Ботанической улице. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.