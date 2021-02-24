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    24 февраля 2021, 03:24

    Ангар сгорел и обрушился на юге Москвы. Видео

    Кирилл Фролов, Павел Зимин

    На юге Москвы сгорел металлический ангар. Площадь пожара составила около 750 квадратных метров, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

    Ангар сгорел и обрушился на юге Москвы. Видео

    Сообщение о возгорании поступило около часа носи. Пожарные выезжали на адрес: Даниловская набережная, дом 8, строение 24.

    Во время тушения пожара из двухэтажного здания около ангара в целях безопасности вывели около 25 человек.

    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Москве

    В 02:37 мск возгорание потушили.

    Судя по кадрам, снятым корреспондентом «360», загоревшийся ангар полностью обрушился.

    В начале февраля в Москве сгорел ангар в районе Южное Бутово. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. От постройки мало что осталось, конструкция полностью разрушилась.