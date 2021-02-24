24 февраля 2021, 03:24
Ангар сгорел и обрушился на юге Москвы. Видео
На юге Москвы сгорел металлический ангар. Площадь пожара составила около 750 квадратных метров, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Сообщение о возгорании поступило около часа носи. Пожарные выезжали на адрес: Даниловская набережная, дом 8, строение 24.
Во время тушения пожара из двухэтажного здания около ангара в целях безопасности вывели около 25 человек.
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Москве
В 02:37 мск возгорание потушили.
Судя по кадрам, снятым корреспондентом «360», загоревшийся ангар полностью обрушился.
В начале февраля в Москве сгорел ангар в районе Южное Бутово. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. От постройки мало что осталось, конструкция полностью разрушилась.