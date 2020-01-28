Ангар с резиной вспыхнул в Тольятти на 450 «квадратах». Видео

Ангар с резинотехническими изделиями загорелся в Тольятти. Огонь распространился на площади в 450 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг вызова — № 2.

Информация о возгорании на улице Новозаводской в Центральном районе города поступила в 06:32 по московскому времени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

«Площадь пожара составляет 450 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

К тушению привлекли 53 человек и 21 единицу техники, в том числе 35 сотрудников и 14 единиц техники от МЧС.

На кадрах, снятых на месте происшествия, видны языки пламени и поднимающийся к небу столб черного дыма.