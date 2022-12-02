Происшествия 02 декабря 2022, 08:40 Ангар с пропаном загорелся на Ямале МЧС: пожар в ангаре с газовыми баллонами в Губкинском на Ямале достиг 1500 кв. м

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На Ямале в городе Губкинский загорелся ангар, в котором хранятся баллоны с кислородом и пропаном. МЧС России объявило, что огонь распространился на 1500 квадратных метров.

Пожар начался в одном из автомобильных боксов, обрушилась кровля. Спасатели оценили площадь возгорания в 1500 квадратных метров, подключили к тушению 45 специалистов и семь единиц техники. О пострадавших в МЧС России не сообщили.

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Представители пресс-службы уточнили ТАСС, что вызов на пожар в промзону поступил в 06:40 (04:40 по московскому времени). Группа «Губкинский.Ком» во «ВКонтакте» опубликовала фото и видео с места пожара. Подписчики показали огонь и работу спасателей на территории, которую в городе называют «панель 16».

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Другой крупный пожар произошел в промзоне Губкинского в прошлом году. Загорелся административно-бытовой комплекс, погиб рабочий. Возможной причиной возгорание назвали неисправность электропроводки.