Эксклюзив 24 апреля 2023, 23:26 Ангар с покрышками загорелся в Люберцах Источник «360»: ангар загорелся на площади 1000 «квадратов» в Люберцах РИА «Новости»

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Крупный пожар произошел вечером 24 апреля в ангаре, расположенном в городском округе Люберцы. На месте работают экстренные службы, сообщил источник «360».

«Горит ангар с покрышками на площади 1000 квадратных метров», — сказал он.

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По данным МЧС России по Московской области, о возгорании оператору стало известно в 21:29. Сейчас обстоятельства пожара выясняются. Информации о возможных пострадавших нет. Ангар находится на Алексеевской улице в Дзержинском.

Ранее сильный пожар тушили в металлическом ангаре, расположенном на Алтуфьевском шоссе в Москве. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В предназначенном под снос ангаре загорелись мусор и обшивка.