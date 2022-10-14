Ангар с пластиковой продукцией загорелся в Екатеринбурге | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

США призвали отказаться от трех ключевых союзников

Реклама

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Подмосковье

15 октября 2022, 20:44

Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах

Мир

15 октября 2022, 20:31

Румынию уличили в продаже электричества по завышенным ценам

Мир

15 октября 2022, 20:26

Полиция Норвегии задержала россиянина из-за управления дроном

Мир

15 октября 2022, 20:19

США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину

Происшествия

15 октября 2022, 20:17

Число погибших в аварии на угольной шахте в Турции возросло до 41

Общество

15 октября 2022, 20:17

Кабмин направил на ликвидацию вреда в Усолье-Сибирском 257 миллионов рублей

Происшествия

14 октября 2022, 16:33

Ангар с пластиковой продукцией загорелся в Екатеринбурге

МЧС: площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 2,5 тысяч квадратных метров

Читать 360tv в

Площадь пожара горящего ангара с пластиковой продукцией в Екатеринбурге возросла до 2,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Реклама

«Пожар распространился на площади 2500 квадратных метров. Под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли ангара», — добавили в ведомстве.

На месте тушения пожара создано 4 боевых участка, работают 4 звена газодымозащитной службы. Разведка пожара производится с помощью беспилотного летательного аппарата.

Для руководства тушения пожара на место выехал начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

МЧС РФ

Пожар в ангаре с пластиком в Екатеринбурге

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама