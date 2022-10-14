Ангар с пластиковой продукцией загорелся в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 14 октября 2022, 16:33 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ангар с пластиковой продукцией загорелся в Екатеринбурге МЧС: площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 2,5 тысяч квадратных метров МЧС по Свердловской области

Читать 360tv в

Площадь пожара горящего ангара с пластиковой продукцией в Екатеринбурге возросла до 2,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Реклама

«Пожар распространился на площади 2500 квадратных метров. Под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли ангара», — добавили в ведомстве.

На месте тушения пожара создано 4 боевых участка, работают 4 звена газодымозащитной службы. Разведка пожара производится с помощью беспилотного летательного аппарата.

Для руководства тушения пожара на место выехал начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

0 0 0 0 0 0