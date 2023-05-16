16 мая 2023, 13:29
Ангар с мусором загорелся возле завода «Москвич»
Мусор загорелся на площади 80 квадратных метров за заводом «Москвич» на Южнопортовой улице
В Юго-Восточном округе Москвы рядом с заводом «Москвич» загорелся ангар с мусором, площадь пожара составила 80 квадратных метров. «360» показал кадры с места возгорания.
Днем 16 мая на Южнопортовой улице заметили густой черный дым. Огонь разгорелся за стоянкой у завода «Москвич». Приехавшие на место спасатели запросили подкрепление.
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В Главном управлении МЧС России по Москве подтвердили факт возгорания. В отдельно стоящем ангаре загорелся мусор, площадь пожара составила около 80 квадратных метров.
На Фрунзенской набережной в Москве 15 мая загорелся закрытый двухэтажный торговый павильон, густой черный дым заметили в соседний районах города. Очевидцы рассказали, что услышали хлопки и вызвали экстренные службы. Никто не пострадал.
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