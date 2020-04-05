Ангар с мотоциклами загорелся на северо-западе Москвы. Видео

Пожар вспыхнул на северо-западе Москвы в ангаре с мотоциклами. Об этом «360» сообщил информированный источник в экстренных службах города.

Пожар произошел по адресу: улица Дубравная, 50к5. По данным Google.Maps по этому адресу расположен прокат мотоциклов. Изначально поступала информация, что огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-бис.

Позже площадь возгорания увеличилась до 300 квадратных метров. При этом площадь ангара равна площади возгорания.

Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорания. О причинах пожара пока ничего не сообщается, данных о жертвах и пострадавших тоже пока не поступало.

UPD. По данным корреспондента «360», ангар обрушился по всей площади, под завалами слышны хлопки. Вероятно, взрываются топливные баки мотоциклов.