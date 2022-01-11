Ангар с кабинами фуникулера загорелся на Эльбрусе

Ангар с кабинами канатной дороги на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии загорелся. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила в 01:23. Всего в тушении пожара задействовали 31 человека и семь единиц техники. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар на площади 300 квадратных метров.

На работу подъемников пожар не повлиял, так как в помещении находились запасные и неэксплуатируемые кабины фуникулера. Информации о пострадавших не поступало.