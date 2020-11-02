На юге Москвы загорелся ангар с газовыми резервуарами. Очевидцы рассказывают о громких хлопках, которые там слышны.

Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Он уточнил, что пожар начался в ангаре по адресу улица Газопровод, дом 3а. Пожару присвоили второй ранг.

В экстренных службах уточнили, что на загоревшемся складе находятся баллоны с газом. Их общий объем составляет 600 кубических метров. Из-за угрозы взрыва пожарные, которые прибыли на вызов, находятся от склада на безопасном расстоянии.

Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах столицы сообщил, что сотрудники МЧС не могут приблизиться к горящему ангару, потому что там происходят взрывы. Насколько они сильные собеседник не уточнил, но отметил, что взрывная волна полностью разрушила само загоревшееся здание.