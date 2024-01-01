Происшествия 01 января 2024, 02:47 Ангар с дизельным топливом загорелся на Рублевском шоссе в Москве Shot: на западе Москвы загорелся ангар с дизельным топливом Pixabay

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Пожар разгорелся на западе столицы в горнолыжном комплексе. По информации Telegram-канала Shot, загорелся ангар с дизельным топливом.

Огонь охватил двухэтажное металлическое здание с пристройкой на Рублевском шоссе. По информации Telegram-канала, пожар заметили около 01:00.

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На место происшествия выехали пожарные расчеты. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало. По информации МЧС по Москве, возгорание ликвидировали в 01:59.

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