Происшествия 12 марта 2024, 14:07 Ангар с деревянными паллетами загорелся в Петербурге Пожар произошел в ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 12 марта загорелся ангар с деревянными паллетами. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

К тушению пожара привлекли 32 человека, задействовали шесть единиц спецтехники. К 12:29 спасатели ликвидировали открытое горение. Экстренные службы выясняют обстоятельства возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

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Накануне во Фрунзенском районе произошел пожар в многоэтажном доме на проспекте Славы. Горела пятикомнатная квартира. Спасатели потушили возгорание за полчаса. Никто из жильцов не пострадал.