Происшествия 27 декабря 2022, 20:40 Ангар с деревянной продукцией загорелся в Екатеринбурге МЧС: огнеборцы ликвидируют крупный пожар на Полевском тракте в Екатеринбурге

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Пожарные ликвидируют возгорание на Полевском тракте в Екатеринбурге. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в официальном канале Главного управления МЧС России по Свердловской области в Telegram.

По данным министерства, информация о пожаре поступила в 19:02 по местному времени. Возгорание произошло на территории торгового комплекса, который находится на 17-м километре Полевского тракта в Екатеринбурге. Огонь охватил ангар с деревянной продукцией на площади в 300 «квадратов».

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«Основные усилия огнеборцев сосредоточены на недопущении распространения огня на соседние строения», — отметили в министерстве.

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Информации о пострадавших не поступало. В тушении огня задействованы 13 единиц техники и 46 человек личного состава.

Еще об одном пожаре стало известно 27 декабря. В Оренбургской области загорелся частный дом. В результате происшествия два человека погибли.