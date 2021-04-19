Ангар с автомаслами загорелся в Улан-Удэ. Видео

Ангар с автомаслами горит в Улан-Удэ. Площадь пожара составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили на сайте Главного управления МЧС по Бурятии.

Сообщение о возгорании складского помещения в Улан-Удэ поступило спасателям в 14:14 по местному времени (09:14 по московскому). Загорелся ангар на проспекте Автомобилистов.

На место направили силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Пожару присвоили второй ранг.

К моменту прибытия спасателей горела кровля здания. Сведения о пострадавших не поступало.

Ранее, в субботу, в Подмосковье около деревни Кощейково Пушкинского городского округа загорелся бензовоз. В пресс-службе регионального главка МЧС сообщали, что бензовоз загорелся рядом с автозаправкой на 41-м километре Ярославского шоссе. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

Утром в понедельник спасатели потушили пожар в гаражах на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. По сообщению от источника «360», среди гаражей мог находиться автосервис с баллонами.