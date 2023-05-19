Происшествия 19 мая 2023, 21:55 Ангар производства пластиковой мебели охватило пламенем под Калугой

Читать 360tv в

Пожар произошел в Калужской области. Там загорелся ангар по производству пластиковой мебели. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила около пяти часов вечера 18 мая. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Пламя распространилось по всей площади здания. К тушению привлекли 20 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало, написал «Взгляд».