Ангар по производству мебели вспыхнул в Махачкале

«Горит здание высотой девять метров ангарного типа», — уточнили в ведомстве. На месте работает 10 единиц техники.

Этой ночью на северо-востоке Москвы сгорел банный комплекс. Пожар начался, когда посетители уже покинули заведение. Огонь распространился по всей площади одноэтажного здания, перехода пламени на другие строения удалось избежать. Пожарные вскрыли крышу, чтобы добраться до горящих перекрытий. На месте работают несколько расчетов.