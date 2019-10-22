Ангар площадью 400 кв. м. загорелся на севере Москвы
На Алтуфьевском шоссе в Москве произошло возгорание в металлическом ангаре. Огонь охватил площадь около 400 квадратных метров.
Пожар случился по адресу Алтуфьевское шоссе, 27А, строение 11. По данным источника «360» в экстренных службах столицы, на месте произошли обрушения кровли.
«Информации о пострадавших не поступало. Пожарно-спасательные подразделения находятся на месте. Осуществляется тушение», — пояснили в пресс-службе МЧС по городу Москве.
Источник фото: «ВКонтакте»