  • Ангар площадью 400 кв. м. загорелся на севере Москвы

    22 октября 2019, 23:17

    Павел Зимин, Светлана Степанова

    На Алтуфьевском шоссе в Москве произошло возгорание в металлическом ангаре. Огонь охватил площадь около 400 квадратных метров.

    Пожар случился по адресу Алтуфьевское шоссе, 27А, строение 11. По данным источника «360» в экстренных службах столицы, на месте произошли обрушения кровли.

    «Информации о пострадавших не поступало. Пожарно-спасательные подразделения находятся на месте. Осуществляется тушение», — пояснили в пресс-службе МЧС по городу Москве.

    Источник фото: «ВКонтакте»