Ангар обрушился на территории мехового комплекса в Москве. Семь человек придавило

В субботу днем в Москве, на территории пушно-мехового комплекса, при обрушении крыши ангара придавило семь человек. Они сейчас в сознании. Спасатели пытаются найти еще двух сотрудников. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Обрушение произошло в ангаре комплекса в деревне Кресты. Причина происшествия пока неизвестна. На место выехала бригада скорой помощи и дополнительные силы МЧС. В ближайшее время они уточнят состояние пострадавших.

По данным источника «360», под завалами находятся два человека. Их поисками сейчас занимаются. По предварительной версии, обрушение крыши произошло из-за снега, который идет в регионе вторые сутки. Вероятно, кровлю не успели вовремя очистить и она не выдержала.