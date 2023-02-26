Эксклюзив 26 февраля 2023, 23:27 Ангар на северо-востоке Москвы обрушился после взрыва Источник «360»: взрыв и обрушение произошли в горящем ангаре на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Пожар на территории завода на северо-востоке Москвы привел к взрыву и обрушению ангара. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

«По адресу: Алтуфьевское шоссе, 79б, на территории завода начался пожар в ангаре. Внутри горящего строения произошел взрыв емкости с дизелем, после чего ангар обрушился», — сообщил собеседник.

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Огонь быстро распространился, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Специалисты выясняют, есть ли опасность перехода пламени на другие строения.

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По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты.