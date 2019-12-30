Анестезиолог изнасиловал пациентку в столичной клинике. Его не уволили

Власти Москвы начали проверку после появлении информации об изнасиловании пациентки больницы имени А. К. Ерамишанцева анестезиологом. Мужчину задержали, но пока не уволили.

О проведении проверки сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Там также сказали, что знают о задержании анестезиолога от руководства больницы.

«Обращаем внимание, что до окончания проведения проверочных мероприятий по обращению заявительницы и вынесения по результатам проверки процессуального решения органами предварительного расследования невозможно утверждать о факте совершения врачом ГКБ им. Ерамишанцева противоправных действий», — сообщили в депздраве.

По информации Telegram-канала Baza, в полицию обратилась 33-летняя пациентка больницы. Она рассказала, что после операции врач зашел к ней в одноместную палату сделать укол, но вместо медицинских процедур якобы предложил заняться сексом. Получив отказ, мужчина схватил девушку и надругался над ней.

Канал также утверждает, что мужчина не отрицает факта сексуальных отношений. В то же время, по его словам, пациентка была не против. Издание пишет, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело.