    30 декабря 2019, 16:33

    Анестезиолог изнасиловал пациентку в столичной клинике. Его не уволили

    Иван Степанов, Юлия Булыгина

    Власти Москвы начали проверку после появлении информации об изнасиловании пациентки больницы имени А. К. Ерамишанцева анестезиологом. Мужчину задержали, но пока не уволили.

    О проведении проверки сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Там также сказали, что знают о задержании анестезиолога от руководства больницы.

    «Обращаем внимание, что до окончания проведения проверочных мероприятий по обращению заявительницы и вынесения по результатам проверки процессуального решения органами предварительного расследования невозможно утверждать о факте совершения врачом ГКБ им. Ерамишанцева противоправных действий», — сообщили в депздраве.

    По информации Telegram-канала Baza, в полицию обратилась 33-летняя пациентка больницы. Она рассказала, что после операции врач зашел к ней в одноместную палату сделать укол, но вместо медицинских процедур якобы предложил заняться сексом. Получив отказ, мужчина схватил девушку и надругался над ней.

    Канал также утверждает, что мужчина не отрицает факта сексуальных отношений. В то же время, по его словам, пациентка была не против. Издание пишет, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело.