Происшествия 09 августа 2023, 19:44 Андрей Воробьев встретился с жителями самого пострадавшего от взрыва дома в Сергиевом Посаде Воробьев: ремонт самого пострадавшего дома в Сергиевом Посаде начнется в ближайшее время

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с жителями многоквартирного дома на улице Осипенко в Сергиевом Посаде — это здание в результате взрыва пострадало сильнее всего. Люди показали, в каком состоянии находятся их квартиры, а глава региона объяснил, как будет проходить восстановление имущества.

«Каждую квартиру пройдут, чтобы дефектовку сделать. Управляющая компания будет делать и мы. Так что беспокоиться по поводу компенсации за то, что пострадало, вам не стоит. Буду лично это сопровождать. Поэтому эти работы будут сделаны», — отметил Воробьев, обращаясь к жителям.

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Сотрудники управляющей компании принимают временные меры, чтобы закрыть проемы выбитых окон. Рамы начнут менять 10 августа, написал губернатор в своем Telegram-канале.

«Встретился с УК, фондом капремонта и нашей ГЖИ, чтобы обсудить сроки и алгоритм работы», — отметил глава Подмосковья.

В результате взрыва в Сергиевом Посаде погибла женщина. Она скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей по ее спасению. Андрей Воробьев принес соболезнования родным и близким погибшей.